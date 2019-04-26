Абдуллаев проведет бой против бразильца Сильвы в Москве - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:08ММА

Абдуллаев проведет бой против бразильца Сильвы в Москве

5 мая в рамках финального дня чемпионата России по ММА россиянин Шамиль Абдуллаев проведет бой против бразильского чемпиона Велингтона «Мондрагон» Сильвы.
28 летний Шамиль Абдуллаев - один из ярких бойцов среднего веса, Мастер Спорта Международного класса, чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка России, трехкратный чемпион России, продолживший блестящую любительскую карьеру в профессионалах с рекордсом 10:1.
Противостоять россиянину будет 29-летний бразилец, чемпион местной организации Amazon Championship Велингтон Сильва, который на данный момент имеет рекорд 9:1 и ведет победную серию.
Бой пройдет во Дворце спорта Динамо в Москве, 5 мая в рамках чемпионата России по ММА 2019 года.

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