Жозиель Силва провалил взвешивание перед боем с Евлоевым - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:54ММАСметанникова Дарья

Жозиель Силва провалил взвешивание перед боем с Евлоевым

27 апреля в Москве состоится турнир организации Absolute Championship Akhmat (ACA).

Бразильский боец Жозиель Силва не сумел уложиться в лимит весовой категории в преддверии титульного боя с россиянином Юнусом Евлоевым.

Силва показал на весах 58,3 кг, Евлоев – 57 кг. В случае победы бразилец не сможет получить титул.

Остальные бойцы турнира выполнил необходимый лимит весовой категории.

Напомним, что главным событием турнире ACA в Москве станет поединок между россиянами Альбертом Туменовым и Мурадом Абдулаевым.

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