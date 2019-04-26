Жозиель Силва провалил взвешивание перед боем с Евлоевым

Бразильский боец Жозиель Силва не сумел уложиться в лимит весовой категории в преддверии титульного боя с россиянином Юнусом Евлоевым.
Силва показал на весах 58,3 кг, Евлоев – 57 кг. В случае победы бразилец не сможет получить титул.
Остальные бойцы турнира выполнил необходимый лимит весовой категории.
Напомним, что главным событием турнире ACA в Москве станет поединок между россиянами Альбертом Туменовым и Мурадом Абдулаевым.
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