Полицейским, избившим до смерти отца чемпиона ММА, предъявили обвинения - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:37ММАСметанникова Дарья

Полицейским, избившим до смерти отца чемпиона ММА, предъявили обвинения

Российский боец смешанного стиля Магомед Юнусилау потерял отца, который скончался в больнице на 46-м году жизни.

Трем сотрудникам полиции в Орехово-Зуевском районе Московской области предъявлено обвинение в избиении отца чемпиона ММА Магомеда Юнусилау до смерти и превышении должностных полномочий.

«Трем оперуполномоченным 2 отдела полиции МУ МВД России «Орехово-Зуево» предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и превышении должностных полномочий с применением насилия», - сообщают РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Напомним, Оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов пристали к отцу спортсмена – шутили над его внешностью, и пытались задержать. Он забежал в аптеку, просил вызвать полицию, но полицейские зашли за ним – сказали, что сами из полиции и помогут. При попытке задержания его очень сильно избили.

В итоге, мужчина скончался в больнице. Врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за избиения.

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