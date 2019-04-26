Василевский оказался легче Исмаилова перед турниром ACA 95 в Москве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 20:52ММАВащенко Сергей

Василевский оказался легче Исмаилова перед турниром ACA 95 в Москве

В Москве прошла церемония взвешивания турнира ACA 95. Все завяленные на турнир бойцы прошли церемонию взвешивания и выйдут в клетку 27 апреля в Москве в ЦСКА Арена.
Претендент на титул чемпиона ACA в полусреднем дивизионе (до 77,6 кг) Альберт Туменов перевесил своего оппонента Мурада Абдулаев на 300 грамм. Весы под Туменовым показали 77,5, под Абдулаевым - 77,2 кг.
Претендент на титул чемпиона ACA в среднем дивизионе Саламу Абдурахманов оказался тяжелее американца Бретта Купера, показав на весах 84 кг, весы под американцем показали 83,1 кг.
Не вошел в весовую категорию, но был допущен к бою решением Атлетической комиссии лиги с небольшим «провесим» бразилец Джосиел Сильва, потеряв возможность претендовать на титул в случае победы. Для его соперника, сделавшего вес в 57 кг, россиянина Юнуса Евлоева бой будет титульным.
Участники боя, который обещает стать изюминкой турнира ACA Магомед Исмаилов и Вячеслава Василевского показали практически равный вес с разницей в 100 грамм. Магомед Исмаилов - 84,2 кг, Василевский 84,1 кг.
Все остальные бойцы полностью уложились в лимит весовых категорий и выйдут в клетку на ACA 95 в Москве:
Олег Борисов (61,5) - Мациел Де Лима (61,5)
Беслан Ушуков (77,2) - Гаджимурад Хирамагомедов (77,5)
Эдуард Вартанян (70,7) - Джошуа Авелес (70,7)
Шараф Давлатмуродов (77,3) - Исмаэль Де Джесус (77,3)
Джихад Юнусов (66,7) - Тиаго Бонифацио (66,6)
Сергей Билостенный (109) - Марк Годбир (114)
Алексей Полпудников (66,2) - Абдул-Рахман Темиров (66,3)
Арман Оспанов (65,9) - Лом-Али Эскиев (66,2)
Фатхидин Собиров (61,6) - Клеверсон Сильва (61,7)
Евгений Егембердиев (93,5) - Батраз Агнаев (93,3)
Илья Щеглов (93) - Алексей Стоян (92,5).

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
26/04 10:00Хоккей
Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!».Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.
26/04 10:12Футбол
Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
26/04 10:51Футбол
Самый красивый гол забил Ванек, а Фарфан — лучший игрок. Итоги 25-го тура РПЛ (видео)В чемпионате России завершился 25-й тур. Подводим краткие итоги.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
26/04 13:32Хоккей
«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школаПарни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
26/04 16:13Футбол
Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!Обозреватель «Советского спорта» прокомментировал решения Совета директоров «Спартака», на котором был принят ряд важных решений. 
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/04 23:15Футбол
«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие».
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
26/04 11:59Хоккей
Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не толькоНаши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
20:54 Футбол Анзор Кавазашвили: То, что в данный момент происходит со «Спартаком», уму непостижимо
20:52 ММА Василевский оказался легче Исмаилова перед турниром ACA 95 в Москве
20:50 Хоккей Деарне и Стольберг перешли в «Фрибург» после ухода из «Авангарда» (фото)
20:44 Формула-1 Даниил Квят: До аварии ощущение болида было очень хорошим
20:39 Фигурное катание Максим Ковтун: Захочу вернуться – вернусь
20:31 Футбол «Арсенал» не будет просить «Спартак» возместить ущерб стадиону в Туле
20:21 Хоккей Вадим Шипачев: Расстроился невызову в сборную России. Очень хотел сыграть
20:18 Футбол Источник: Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова
20:17 Футбол «Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды
20:12 Футбол Молодежка «Динамо» разгромила «Ахмат»
20:07 Футбол Лэмпард готов возглавить «Челси» в случае отставки Сарри
20:06 Футбол Назаров – про отставку руководства «Спартака»: Об этом мы и не мечтали — пиджак сработался до дыр
19:52 Фигурное катание 13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео)
19:49 Теннис Надаль обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
19:47 Футбол «Милан» рассматривает кандидатуру Сарри на пост главного тренера команды
19:43 Футбол Маркизио пропустит около полугода после травмы
19:24 Хоккей Три игрока «Авангарда» покинут клуб
19:20 Футбол УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»
19:15 Фигурное катание Загитова исполнит мечту слепой девочки
19:12 Футбол Николай Ларин: Никогда не соглашусь стать гендиректором «Спартака»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика