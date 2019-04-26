Василевский оказался легче Исмаилова перед турниром ACA 95 в Москве В Москве прошла церемония взвешивания турнира ACA 95. Все завяленные на турнир бойцы прошли церемонию взвешивания и выйдут в клетку 27 апреля в Москве в ЦСКА Арена.

Претендент на титул чемпиона ACA в полусреднем дивизионе (до 77,6 кг) Альберт Туменов перевесил своего оппонента Мурада Абдулаев на 300 грамм. Весы под Туменовым показали 77,5, под Абдулаевым - 77,2 кг.

Претендент на титул чемпиона ACA в среднем дивизионе Саламу Абдурахманов оказался тяжелее американца Бретта Купера, показав на весах 84 кг, весы под американцем показали 83,1 кг.

Не вошел в весовую категорию, но был допущен к бою решением Атлетической комиссии лиги с небольшим «провесим» бразилец Джосиел Сильва, потеряв возможность претендовать на титул в случае победы. Для его соперника, сделавшего вес в 57 кг, россиянина Юнуса Евлоева бой будет титульным.

Участники боя, который обещает стать изюминкой турнира ACA Магомед Исмаилов и Вячеслава Василевского показали практически равный вес с разницей в 100 грамм. Магомед Исмаилов - 84,2 кг, Василевский 84,1 кг.

Все остальные бойцы полностью уложились в лимит весовых категорий и выйдут в клетку на ACA 95 в Москве:

Олег Борисов (61,5) - Мациел Де Лима (61,5)

Беслан Ушуков (77,2) - Гаджимурад Хирамагомедов (77,5)

Эдуард Вартанян (70,7) - Джошуа Авелес (70,7)

Шараф Давлатмуродов (77,3) - Исмаэль Де Джесус (77,3)

Джихад Юнусов (66,7) - Тиаго Бонифацио (66,6)

Сергей Билостенный (109) - Марк Годбир (114)

Алексей Полпудников (66,2) - Абдул-Рахман Темиров (66,3)

Арман Оспанов (65,9) - Лом-Али Эскиев (66,2)

Фатхидин Собиров (61,6) - Клеверсон Сильва (61,7)

Евгений Егембердиев (93,5) - Батраз Агнаев (93,3)

Илья Щеглов (93) - Алексей Стоян (92,5).