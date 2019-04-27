Малыхин победил Кудина на турнире Fight Nights

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин победил представителя Белоруссии Алексея Кудина на турнире Fight Nights Global 93.
Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Малыхин одержал пятую победу в карьере.
Отметим, что изначально он должен был провести встречу с бразильцем Фабио Мальдонадо, однако, боец не смог прилететь в Москву.
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