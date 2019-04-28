Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде - Советский спорт
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28 апреля 2019 09:10ММА

Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде

Российский боец MMA Дмитрий Смоляков потерпел поражение от американца Грега Харди на турнире UFC.

Харди одержал победу техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Для американского бойца эта победа стала первой в UFC. Для россиянина это поражение стало третьим в Абсолютном бойцовском чемпионате.

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