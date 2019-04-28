Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде

Харди одержал победу техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.
Для американского бойца эта победа стала первой в UFC. Для россиянина это поражение стало третьим в Абсолютном бойцовском чемпионате.
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