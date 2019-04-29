Перри вызвал на бой Тилла, устроившего погром в Испании - Советский спорт
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29 апреля 2019 17:53ММАСметанникова Дарья

Перри вызвал на бой Тилла, устроившего погром в Испании

Британец Даррен Тилл был арестован полицией Испании на прошлой неделе за хулиганские действия.

Боец UFC Майк Перри после победы над Алексом Оливейрой сообщил, что хотел бы встретиться в октагоне с Тиллом.

«Бой с Дарреном Тиллом? Это хорошая идея. Раньше я никогда не бросал вызов тем бойцам, у которых серия поражений, но у него рядом с именем стоит цифра. Я хочу ее получить, хочу на его место в рейтинге. Мне нужен этот бой, но UFC обязательно предложит мне другой вариант, если не получится организовать бой с Тиллом», - цитирует Перри «Газета.Ru» со ссылкой на MMA Fighting.

На прошлой неделе Тилл со своими друзьями сломал часть мебели и опустошил огнетушители в отеле, в котором они отдыхали. Кроме того, британец с приятелем угнали машину таксиста, пока водитель грузил их багаж.

В последнем бою 26-летний Тилл проиграл нокаутом Хорхе Масвидалю в марте 2019 года.

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