Дацик набирает детей в собственную секцию Тренировки у бойца смешанного стиля будут бесплатны.

Вячеслав Дацик в своем инстаграме открыл набор в собственную секцию для детей от 10 до 16 лет. Тренировки у бойца будут бесплатные.

Напомним, что Дацик не выступал профессионально с 2006 года. В активе 39-летнего бойца 12 боев в ММА (5 побед и 7 поражений).