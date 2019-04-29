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29 апреля 2019 19:08ММАСметанникова Дарья

Дацик набирает детей в собственную секцию

Тренировки у бойца смешанного стиля будут бесплатны.

Вячеслав Дацик в своем инстаграме открыл набор в собственную секцию для детей от 10 до 16 лет. Тренировки у бойца будут бесплатные.

Напомним, что Дацик не выступал профессионально с 2006 года. В активе 39-летнего бойца 12 боев в ММА (5 побед и 7 поражений).

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