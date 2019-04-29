Исмаилов – о драке с Минеевым: В один момент хищник стал сомневаться, черт это или гиена (фото) В выходные Магомед Исмаилов победил нокаутом Вячеслава Василевского на турнире АСА 95 в Москве.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал об обстоятельствах конфликта с Владимиром Минеевым в Турции.

«Хочу рассказать вам одну быль, друзья. Это история о хищнике, который отправился за гиеной в Турцию! Это для него было делом чести. У этой гиены всегда был хозяин, и первая встреча у хищника прошла именно с ним! По дороге в пятизвездочную пещеру хозяин этой гиены пытался объяснить хищнику, что когда все звери собираются у пойла, никто никого не трогает!Хищник отправился поесть, и вдруг… Прямо перед ним появилась та самая гнусная гиена! Хищник встал, подошел к ней с призывом выйти, но она продолжала сидеть и бубнить что-то вроде: «Давай в Москве, ты драться что ли сюда приехал, не трогай меня»! Довольно продолжительное время хищник продолжал нависать над ней, голова гиены была на уровне пупка хищника, и она даже не думала вставать.

В один момент хищник стал сомневаться, черт это или гиена. Но когда собралось много разнимающих, гиена все же нашла в себе смелость встать. Хищник, короче, втащил гиене и потрепал ее немного, а пока он ее трепал, у него со рта летела недожеванная вермишель. Хищника оттащили, и гиена скрылась.

Много достойных людей очень просили больше не трогать гиену хотя бы это недолгое время в Турции. И если прочитав эту быль, гиена хочет что-то опровергнуть (типа все было не так), я совсем рядом и с большим удовольствием готов повторить, без разнимающих лиц. А если нет, пусть живет с этим, трусливая шавка!», - написал Исмаилов в своем инстаграме.