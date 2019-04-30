Минеев – о драке с Исмаиловым: Удар исподтишка, фиаско на глазах у своей семьи и море лжи
Российский боец Владимир Минеев рассказал об обстоятельствах конфликта с Магомедом Исмаиловым в Турции.
«Друзья, здесь в Турции очень хорошо, несмотря на вчерашнее событие. Коротко его можно описать так: Чужой против хищника, где Мага и хищник и чужой. Спанч Боб заигрался в трешток, и его нервы не выдержали.
Вспомнив про давнее приглашение на MASF и заверив организаторов, что он порядочный человек и человек слова, он отправился с семьёй к нам. Не отойдя от эмоций легкой победы, он решил снять постановку и пришёл в ресторан, где проходил тихий семейный ужин отдыхающих.
Новоиспеченный режиссер намеренно спровоцировал конфликт, и, гнусно воспользовавшись ситуацией, неожиданно ударил меня со всех своих сил по лицу. Удар был сравним с ударом 14-летней девочки, которая переела химии. Трусливый план не удался.
Пропустив от меня правый боковой и две маваши слева, обладатель большой головы и маленького интеллекта оказался в грогге. Его взяли на руки и все могло бы закончится, но! Неодаренный борец, он же ударник-неудачник использовал свой последний шанс и упал мне в ноги повалив меня за собой. Я сориентировался. Пропустив пяткой в рот, спанжик отлетел, и был оттеснён толпой, и зол от пропущенных ударов.
Проявив себя как лжец, он и сейчас вводит в заблуждение общественность, описывая произошедшее так, как хотел бы это видеть… Хайпожор выложил пост со скриншотом, который наиболее соответствовал содержанию его поста и продолжает давать спорные комментарии.
Видимо, содержание видео его не устроило, ну а кого бы устроило видео где герой-продюсер-режиссер пропускает 4 удара в голову ногой! И по ошибке задевает своего земляка, разбивая ему губу.
Что мы имеем: удар исподтишка, фиаско на глазах у своей семьи и море лжи. Кстати, море теплое», - написал Минеев в своем инстаграме.
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