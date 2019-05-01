Чемпионат России по ММА впервые пройдет в «клетке» Чемпионат России по ММА стартует 3 мая в Москве. Впервые за всю историю проведения национального чемпионата соревнования пройдут в «клетке».

Председатель Всероссийской Коллегии Судей Союза ММА России Виктор Корнеев: «При слиянии двух международных федераций было принято решение о проведении международных соревнований в соответствии с требованиями объединенной федерации. Россия оставила за собой право проводить региональные и окружные соревнования в ринге, который утверждался в правилах в 2012 году.

Но на чемпионате России в этом году спортсмены должны быть готовы работать в «клетке», так как в дальнейшем им предстоит выступать на международных соревнованиях.

«Ринг ММА», как мы назвали его в новых правилах, или «Fighting area» - традиционное международное название, безопаснее, чем боксерский ринг. Спортсмены не смогут выпасть за канаты во время проведения технических действий, как в стойке при ударной работе, при бросках и не выкатятся за пределы боевой зоны, когда работают в партере. Сетку ринга ММА сложнее захватить руками, чем канаты. Поэтому бойцы не смогут повлиять на динамику, спровоцировав остановку боя рефери».

Чемпионат России по ММА впервые пройдет в Москве с 3 по 5 мая в ДС «Динамо».