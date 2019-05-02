Тони Фергюсон провел тренировку с Фредди Роучем (фото)

Роуч – один из самых успешных тренеров в истории бокса. Он готовил многих известных боксеров, которые становились чемпионами мира. Среди них - Мэнни Пакьяо.
Тони Фергюсон провел последний бой в октябре, победив техническим нокаутом Энтони Петтиса.
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