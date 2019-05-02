Тони Фергюсон провел тренировку с Фредди Роучем (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 мая 2019 16:35ММАСпирин Дмитрий

Тони Фергюсон провел тренировку с Фредди Роучем (фото)

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон провел тренировку с известным тренером по боксу Фредди Роучем.

Роуч – один из самых успешных тренеров в истории бокса. Он готовил многих известных боксеров, которые становились чемпионами мира. Среди них - Мэнни Пакьяо.

Тони Фергюсон провел последний бой в октябре, победив техническим нокаутом Энтони Петтиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

“Experience” Thanks Coach @freddieroach For The Homework & @wildcardboxingclub For The Facility, Top Grade- Champ Shit Only -XTA- Hometeam 🙏 👣 🇺🇸🏆🇲🇽

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
30/04 13:16Хоккей
«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
02/05 14:35Футбол
Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть МессиНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».
01/05 17:35Хоккей
Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
01/05 13:01Футбол
Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу».
02/05 00:11Футбол
«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и как!Победа над «Ливерпулем» (3:0) почти гарантирует «Барселоне» выход в финал ЛЧ-2019, который состоится на мадридском стадионе «Вандо Метрополитано» 1 июня.
02/05 12:01Футбол
В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес ЛеоЛионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное.
02/05 10:07Футбол
Пропустить - преступление, даже если шашлык! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
01/05 08:26Хоккей
Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.
Новости
17:21 Футбол Катар может сократить финансирование «ПСЖ»
17:01 Футбол Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике
16:35 ММА Тони Фергюсон провел тренировку с Фредди Роучем (фото)
16:16 Теннис Вихлянцева проиграла в четвертьфинале турнира в Праге
16:06 В Португалии закрыто уголовное дело в отношении президента «Лейрии» Толстикова
15:43 Футбол Месси, Суарес и Коутиньо вошли в символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов
15:22 Биатлон Должность председателя тренерского совета СБР станет назначаемой
15:12 Бокс Дэниел Джейкобс: Я рад, что получил бой с Канело
14:54 Биатлон Луиза Куммер завершила карьеру
14:37 Хоккей СКА объявил об уходе Прохоркина
14:22 ММА Серроне сравнил Яквинту с Гомером Симпсоном
14:19 Футбол Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле
14:15 Футбол Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»
14:03 Футбол Катарские владельцы могут продать «ПСЖ»
13:47 Футбол Висенте Дель Боске: Месси уговаривали играть за Испанию, но он все время отказывался
13:36 Хоккей «Нефтехимик» подписал контракты с Барулиным и Шарыченковым (фото)
13:21 Легкая атлетика Кастер Семеня: Десятилетиями ИААФ пытается меня притормозить, но это делает меня сильнее
13:13 Футбол Бывший арбитр Андухар Оливер: Рука Матипа – это похоже на пенальти
13:04 Формула-1 Сириль Абитебуль: «Ред Булл» стал нынешней командой благодаря «Рено»
12:27 Футбол Юрген Клопп: Ничего не поделаешь с таким штрафным Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика