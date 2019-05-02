Тони Фергюсон провел тренировку с Фредди Роучем (фото)

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги 162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план боя Российский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.

Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть Месси Наш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».

Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть! Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против Олейника Знаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.

Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль» Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу».

«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и как! Победа над «Ливерпулем» (3:0) почти гарантирует «Барселоне» выход в финал ЛЧ-2019, который состоится на мадридском стадионе «Вандо Метрополитано» 1 июня.

В школах надо вводить новый предмет – «Месси». В соцсетях сходят с ума от чудес Лео Лионель Месси во вторник прибил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, и болельщики по всему миру соревнуются в бесконечных одах бомбардиру и проклинают его хейтеров. Мы собрали самое интересное.