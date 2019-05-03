Исмаилов объяснил, почему решил уладить конфликт с Минеевым - Советский спорт
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03 мая 2019 22:09ММАГичунцев Артур

Исмаилов объяснил, почему решил уладить конфликт с Минеевым

Ранее бойцы устроили драку в одном из турецких отелей.

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сообщил, что уладил отношения с Владимиром Минеевым.

«Все вы знаете наш недавний конфликт с Минеевым. После первой стычки мы с ним чуть не схлестнулись ещё раз пять! Мою голову не покидала мысль устроить жёсткий замес! Но в один момент я сел и подумал: может, это моя гордыня? Может, это моё эго? А погодя ещё некоторое время, со мной за стол присел очень здравый человек, земляк, который в отцы мне годится. Он напомнил о предстоящем месяце (священный для мусульман месяц Рамадан), о том, в каком месяце я нахожусь сейчас. Он спросил, могу ли я проявить инициативу в закрытии этого конфликта. На что я ответил утвердительно. После мы сели с Минеевым тет-а-тет и говорили достаточно долгое время. В чём-то он признал свою неправоту, в чём-то я признал свою. В итоге мы пришли к тому, что пожали руки. И единственное разногласие, которое осталось незакрытым, это то, что он утверждает о своей маваше, которая прилетела мне в голову! Я же утверждаю, что она не достигла цели и я блокировал эту попытку», – написал Исмаилов в своем Instagram.

Напомним, конфликт бойцов начался после поединка на турнире Fight Nights, который прошел всю дистанцию и завершился вничью.

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Все вы знаете наш недавний конфликт с Минеевым! После первой стычки, мы с ним чуть не схлестнулись ещё раз пять! Мою голову не покидала мысль устроить жесткий замес! Но в один момент, я сел и подумал, может это моя гордыня? Может это моё эго?Мой навс?! А погодя ещё некоторое время, со мной за стол присел очень здравый человек, мой земляк, который в отцы мне годится! Он напомнил мне о предстоящем месяце, о том в каком месяце я нахожусь сейчас! Он спросил меня, могу ли я проявить инициативу в закрытии этого конфликта! На что я не сомневаясь ответил:- Да!Вообще не вопрос! После мы сели с Минеевым тет-а-тет и говорили достаточно долгое время! В чём-то он признал свою неправоту, в чём то я признал свою! В итоге мы пришли к тому, что пожали руки! И единственное разногласие, которое осталось не закрытым это то, что он утверждает о своей маваше, которая прилетела мне в голову! Я же утверждаю, что она не достигла цели и я блокировал эту попытку)) #магомедисмаилов

Публикация от Magomed Ismailov (@maga_isma)

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