Эл Яквинта: Я находился в одном ударе от победы над Нурмагомедовым - Советский спорт
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04 мая 2019 10:22ММАГичунцев Артур

Эл Яквинта: Я находился в одном ударе от победы над Нурмагомедовым

Встреча завершилась в пользу россиянина по решению судей.

Американский боец UFC Эл Яквинта вспомнил поединок с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне нужен был тот бой, чтобы показать всем из чего я сделан. Я должен был доказать, что готов к такому вызову. Был полностью уверен перед боем. Считаю, что находился в одном ударе от победы. Теперь сосредоточен на том, чтобы вновь выйти на такой уровень.

Рейтинг для меня ничего не значит. Каждый прекрасно знает свой уровень. В топ-5 опасен каждый боец. Я думаю, что UFC поддерживает меня и верит в мои силы», – приводит слова Яквинты «Газета.Ru» со ссылкой на Low Kick MMA.

5 мая американец сразится с представителем США Дональдом Серроне. Их встреча состоится на турнире UFC в Оттаве.

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