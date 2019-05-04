Чемпион М-1 Ибрагимов объявил о подписании контракта с UFC (фото)

Российский боец смешанного стиля Хадис Ибрагимов продолжит карьеру в UFC. Он подписал соглашение на четыре боя.
«Сегодня я подписал контракт с лучшей организацией смешанных единоборств UFC и официально стал бойцом UFC! Спасибо всем, кто поддерживал меня и помогал достичь этой цели», – написал Ибрагимов.
На данный момент 23-летний боец провел 8 поединков и одержал 8 побед.
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