Фролов нокаутировал Билльштайна на турнире RCC 6 в Челябинске - Советский спорт
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04 мая 2019 19:15ММАВащенко Сергей

Фролов нокаутировал Билльштайна на турнире RCC 6 в Челябинске

Российский боец смешанного стиля Артем Фролов одержал победу на турнире RCC 6 в Челябинске.

Соперником бывшего чемпиона лиги М-1 в среднем весе был немец Йонас Билльштайн.

Россиянину удалось нокаутировать оппонента в начале второго раунда.

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