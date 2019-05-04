Фролов нокаутировал Билльштайна на турнире RCC 6 в Челябинске

Соперником бывшего чемпиона лиги М-1 в среднем весе был немец Йонас Билльштайн.
Россиянину удалось нокаутировать оппонента в начале второго раунда.
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