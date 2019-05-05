Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151

Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне. По итогам пяти раундов победу одержал Серроне — 49-45, 49-45, 49-46.
Также в рамках турнира Дерек Брансон единогласным решением судей победил Элиаса Теодору (29-28, 29-28, 30-27), Уолт Харрис победил техническим нокаутом Сергея Спивака, Шейн Бургос раздельным решением судей одолел Каба Суонсона (30-27, 27-30, 29-28), а Марка-Андре Баррьо проиграл Эндрю Санчесу.
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