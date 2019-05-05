Федор Емельяненко: Не знаю, когда озвучу решение по карьере 42-летний российский боец пока не определился с продолжением карьеры.

Федор Емельяненко сообщил, что руководство Bellator дало ему время подумать над решением о продолжении или завершении карьеры.

«Пока у меня восстановительные тренировки. Я боец, руки складывать не собираюсь, но будет ли это моя карьера или деятельность в Союзе ММА России… Когда озвучу свое решение по карьере? Пока не знаю. Со Скоттом (Кокером, главой Bellator - ред.) мы на связи, мне дали отдохнуть. Если я попрошу еще время на отдых, то мне дадут еще время. У нас со Скоттом и Bellator хорошие отношения. Мне полностью идут навстречу и понимают, что мне нужно время, чтобы восстановить здоровье», - цитирует Емельяненко «Р-Спорт».

Напомним, что в январе Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator на первой минуте. Для 42-летнего россиянина это поражение стало шестым при 38 победах.