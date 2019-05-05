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05 мая 2019 22:27ММА

Определились чемпионы России по ММА

В Москве завершился чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА).

Чемпионами страны стали:

мужчины:

до 52,2кг: Рахмоналиев Фарход (ПФО);
до 56,7кг: Сатиев Руслан (Москва);
до 61,2 кг: Заваев Гаджимурад (СКФО);
до 65,8 кг: Газимагомедов Ахмед (ЮФО);
до 70,3 кг: Умачиев Мурад (Москва);
до 77,1 кг: Хадисгаджиев Рустам (ПФО);
до 83,9 кг: Магомедов Юсуп (Москва);
до 93 кг: Шахридинов Магомед (УрФО);
до 120 кг: Курамагомедов Шамиль (СКФО);
свыше 120,2 кг: Тайсумов Хамзат (СКФО).

женщины:

до 47,6 кг: Ныркова Дарья (СФО);
до 52,2 кг: Иванова Карина (СФО);
до 56,7 кг: Алиева Земфира (СФО);
до 61,2 кг: Терещенко Дарья (СФО);
до 65,8 кг: Постарнакова Татьяна (СЗФО);
до 70,8 кг: Русина Ольга (СФО).

В командном зачете первое место заняли бойцы из Северо-Кавказского федерального округа, второе - бойцы из Москвы, бронзу завоевали спортсмены Приволжского федерального округа.

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