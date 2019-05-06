Менеджер Нурмагомедова: Хабибу интересен бой с Сен-Пьером 7 сентября Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Дастином Порье.

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал соперника, который интересен Хабибу Нурмагомедову.

«Нурмагомедов дал мне следующие инструкции. Он хочет драться 7 сентября, а затем в декабре. Также Хабиб хочет встретиться в апреле с Жоржем Сен-Пьером, если тот решит вопросы с UFC.

В легком весе много сильных бойцов, нужно, чтобы он и дальше развивался. Хабибу интересен бой с Сен-Пьером, но если он не произойдет, то можно выбрать какого-то другого соперника», — цитирует Абдель-Азиза LowKickMMA.

Напомним, что в настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.