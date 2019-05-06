Менеджер Нурмагомедова: Хабибу интересен бой с Сен-Пьером

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал соперника, который интересен Хабибу Нурмагомедову.
«Нурмагомедов дал мне следующие инструкции. Он хочет драться 7 сентября, а затем в декабре. Также Хабиб хочет встретиться в апреле с Жоржем Сен-Пьером, если тот решит вопросы с UFC.
В легком весе много сильных бойцов, нужно, чтобы он и дальше развивался. Хабибу интересен бой с Сен-Пьером, но если он не произойдет, то можно выбрать какого-то другого соперника», — цитирует Абдель-Азиза LowKickMMA.
Напомним, что в настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.
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