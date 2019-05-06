Иранец Амир Алиакбари подписал контракт с UFC

Иранский борец Амир Алиакбари подписал контракт с UFC. Спортсмен, пожизненно дисквалифицированный FILA за использование допинга, попробует выступить в промоушене под контролем USADA.
Ранее Алиакбари выступал в RIZIN и ACB. В ММА иранец выступает с 2015 года. На его счету победы над Денисом Смолдаревым и ветераном UFC Даниэлем Омельянчуком на турнирах ACB в России.
Алиакбари потерпел единственное поражение от Мирко Филиповича в финале Гран-при Rizin.
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