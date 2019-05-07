ACA будет судиться с UFC за Алиакбари - Советский спорт
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07 мая 2019 11:03ММАСметанникова Дарья

ACA будет судиться с UFC за Алиакбари

Спортсмен является чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Накануне стало известно, что иранский борец Амир Алиакбари подписал контракт с UFC. Президент ACA Алексей Яценко утверждает, что иранский тяжеловес связан контрактом с промоушеном.

«Иранский боец лиги ACA Амир Алиакбари, заявил о подписании контракта с промоушеном UFC, забыв что у него есть действующее соглашение с лигой АСА.

Мы напомнили забывчивому спортсмену о его обязательствах, а так же уведомили вице-президента UFC Шона Шелби и матчмейкера Мика Мэйнарда, о нарушении данным бойцом эксклюзивного соглашения с нашей организацией. Нами были отправлены все документы, подтверждающие обязательства Алиакбари перед нашей лигой.

Ждём объяснений от бойца и ответ руководства UFC по данному вопросу и оставляем за собой право принять соответсвующие меры по защите интересов нашей лиги», - цитирует Яценко официальная страница АСА Вконтакте.

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