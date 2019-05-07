Аскрен уступил олимпийскому чемпиону в поединке по правилам вольной борьбы - Советский спорт
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07 мая 2019 15:48ММАГичунцев Артур

Аскрен уступил олимпийскому чемпиону в поединке по правилам вольной борьбы

Встреча прошла в Нью-Йорке.

Сегодня, 7 мая, австралийский боец UFC Бен Аскрен провел схватку по правилам вольной борьбы с олимпийским чемпионом Джорданом Берроузом.

Бой завершился победой последнего. Он прошел в ноги своего сопернику и выиграл противостояние со счетом 11:0.

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