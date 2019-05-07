UFС ищет соперника для Тайсумова - Советский спорт
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07 мая 2019 19:42ММА

UFС ищет соперника для Тайсумова

Россиянин провел 32 боя и одержал 27 побед при 5 поражениях.

Руководство UFC занимается поиском соперника для российского бойца смешанного стиля Майрбека Тайсумова.

Отмечается, что спортсмен из РФ выступит на турнире организации в Санкт-Петербурге.

«С высокой долей вероятности Майрбек проведет бой в Абу-Даби. Сейчас UFC ищет для него соперника», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, крайний бой Тайсумов провел осенью 2018 года на турнире UFC в Москве.

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