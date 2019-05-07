UFС ищет соперника для Тайсумова

Руководство UFC занимается поиском соперника для российского бойца смешанного стиля Майрбека Тайсумова.
Отмечается, что спортсмен из РФ выступит на турнире организации в Санкт-Петербурге.
«С высокой долей вероятности Майрбек проведет бой в Абу-Даби. Сейчас UFC ищет для него соперника», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, крайний бой Тайсумов провел осенью 2018 года на турнире UFC в Москве.
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