Нурмагомедов отменил тур по Великобритании - Советский спорт
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08 мая 2019 17:42ММАСпирин Дмитрий

Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не приедет в Великобританию с коммерческим турне в начале июня.

Мероприятие отменено по неназванным причинам.

«Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать», – цитирует источника из команды бойца ТАСС.

В апреле Нурмагомедов анонсировал июньский тур по трем городам Великобритании.

Боец планировал встретиться с английскими болельщиками и поучаствовать в коммерческих акциях.

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