Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Мероприятие отменено по неназванным причинам.
«Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать», – цитирует источника из команды бойца ТАСС.
В апреле Нурмагомедов анонсировал июньский тур по трем городам Великобритании.
Боец планировал встретиться с английскими болельщиками и поучаствовать в коммерческих акциях.
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