Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC - Советский спорт
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08 мая 2019 18:20ММАСметанникова Дарья

Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC

Дебют российского бойца в UFC состоится 1 июня на турнире UFC Fight Night в Стокгольме.

Российский боец Сергей Хандожко в прошлом месяце подписал контракт с UFC. Спортсмен узнал своего соперника по дебютному бою.

Им станет поляк Бартоз Фабиански. Хандожко написал в своем инстаграме коротко: «Поехали».

В активе россиянина 24 победы, пять поражений и одна ничья. У Фабиански 14 побед и три поражения.

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Поехали✊🏻 #ufc #ufcfightnight #ufceurope

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