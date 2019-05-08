Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC

Российский боец Сергей Хандожко в прошлом месяце подписал контракт с UFC. Спортсмен узнал своего соперника по дебютному бою.
Им станет поляк Бартоз Фабиански. Хандожко написал в своем инстаграме коротко: «Поехали».
В активе россиянина 24 победы, пять поражений и одна ничья. У Фабиански 14 побед и три поражения.
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