Американская девушка-боец сообщила о готовности побить Нурмагомедова

Американка Кайла Харрисон заявила, что смогла бы победить чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке по правилам дзюдо.
«Смогу ли я победить Хабиба? Я думаю, смогу справиться с ним в бою по правилам дзюдо. Сто процентов. У меня нет сомнений», - цитирует Харрисон TMZ.
Харрисон побеждала дважды на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Лондоне в весовой категории до 78 кг.
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