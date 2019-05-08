Американская девушка-боец сообщила о готовности побить Нурмагомедова - Советский спорт
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08 мая 2019 21:33ММАСметанникова Дарья

Американская девушка-боец сообщила о готовности побить Нурмагомедова

28-летняя спортсменка является двукратной победительницей Олимпиады по дзюдо.

Американка Кайла Харрисон заявила, что смогла бы победить чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке по правилам дзюдо.

«Смогу ли я победить Хабиба? Я думаю, смогу справиться с ним в бою по правилам дзюдо. Сто процентов. У меня нет сомнений», - цитирует Харрисон TMZ.

Харрисон побеждала дважды на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Лондоне в весовой категории до 78 кг.

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