Магомедшарипов может встретиться с Ортегой Предварительная дата боя – 27 июля.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов летом может провести бой с вторым номером рейтинга полулегкого дивизиона Брайаном Ортегой, сообщает FloCombat.

Ожидается, что поединок войдет в программу турнира UFC 240, который должен пройти 27 июля. Его предварительное место проведения – Канада. Пока претендентов два – Ванкувер и Эдмонтон.

28-летний Магомедшарипов по-прежнему не проигрывает в UFC, выиграв все свои пять боев, последний из них – 2 марта с Джереми Стивенсом.

В то же время 28-летний американец Ортега не выступал с 8 декабря прошлого года, когда потерпел первое поражение в UFC от Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона в полулегком весе.