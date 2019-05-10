Магомедшарипов может встретиться с Ортегой

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов летом может провести бой с вторым номером рейтинга полулегкого дивизиона Брайаном Ортегой, сообщает FloCombat.
Ожидается, что поединок войдет в программу турнира UFC 240, который должен пройти 27 июля. Его предварительное место проведения – Канада. Пока претендентов два – Ванкувер и Эдмонтон.
28-летний Магомедшарипов по-прежнему не проигрывает в UFC, выиграв все свои пять боев, последний из них – 2 марта с Джереми Стивенсом.
В то же время 28-летний американец Ортега не выступал с 8 декабря прошлого года, когда потерпел первое поражение в UFC от Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона в полулегком весе.
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