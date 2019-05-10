Магомедшарипов может встретиться с Ортегой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 10:32ММАЛипкин Антон

Магомедшарипов может встретиться с Ортегой

Предварительная дата боя – 27 июля.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов летом может провести бой с вторым номером рейтинга полулегкого дивизиона Брайаном Ортегой, сообщает FloCombat.

Ожидается, что поединок войдет в программу турнира UFC 240, который должен пройти 27 июля. Его предварительное место проведения – Канада. Пока претендентов два – Ванкувер и Эдмонтон.

28-летний Магомедшарипов по-прежнему не проигрывает в UFC, выиграв все свои пять боев, последний из них – 2 марта с Джереми Стивенсом.

В то же время 28-летний американец Ортега не выступал с 8 декабря прошлого года, когда потерпел первое поражение в UFC от Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона в полулегком весе.

05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
09/05 14:00Футбол
«Семака с юности уважали не за то, что он может напихать»Мы расспросили о наставнике «Зенита» известных людей, которые давно и хорошо его знают.
10/05 08:47Хоккей
У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/05 17:00Хоккей
Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной РоссииДо старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
09/05 07:00Хоккей
Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск – пять наших побед на ЧМ (незабываемое видео!)«Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
09/05 11:30Футбол
Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/05 16:57Хоккей
Наша команда мечты: сборная России на чемпионате мира-2019Тренерскому штабу сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым удалось собрать на чемпионате мира настоящую дрим-тим.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/05 23:00Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2) и вышел в финал. Как это былоНас ждет английский финал в Лиге чемпионов!
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
09/05 12:30Хоккей
Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в СловакииВ Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.
Новости
10:32 ММА Магомедшарипов может встретиться с Ортегой
10:20 Хоккей Рене Фазель: Чемпионат мира может сравниться с Лигой чемпионов
10:11 Футбол Игроки «Торино» устроили потасовку на тренировке
09:40 Хоккей Себастьян Ахо: Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге
08:51 Футбол Андрей Аршавин: За «Арсенал» забили те люди, которые и тащат эту команду
08:41 Футбол Маурицио Сарри: АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира
08:29 Футбол Александр Бубнов: «Динамо» победа нужнее, но «Ростов» очень неуступчив
08:23 Футбол Ади Хюттер: Мы заставили говорить об «Айнтрахте», это очень важно
08:15 Футбол Александр Бубнов: «Уралу» важнее выйти в финал Кубка, поставлю на «Оренбург»
08:07 Футбол Обамеянг, Ляказетт, Кепа и Лофтус-Чик претендуют на звание игрока недели Лиги Европы
07:44 Хоккей ЦСКА номинирован на премию лучшей команды года
07:24 Хоккей А один игрок улетел разводиться. Как выступали наши дрим-тим на ЧМ (спойлер – плохо!)
07:08 Хоккей Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
06:28 Хоккей «Бостон» победил «Каролину» в первом матче финала Востока
01:46 Футбол Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
01:37 Футбол Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
01:27 Футбол Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны
01:19 Футбол Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти
01:12 Футбол Унаи Эмери: Мы можем гордиться командой
01:00 Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика