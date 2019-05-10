Магомедкеримов начал с победы второй сезон PFL - Советский спорт
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10 мая 2019 10:45ММАЛипкин Антон

Магомедкеримов начал с победы второй сезон PFL

Российский боец победил американца Ховарда.

Российский боец PFL Магомед Магомедкеримов одержал свою первую победу во втором сезоне организации.

На турнире PFL 12 в Юниондейле чемпион первого сезона в полусреднем весе 29-летний Магомедкеримов победил 36-летнего американца Джона Ховарда удушающим приемом в первом раунде (гильотина).

Еще один представитель России Гамзат Хирамагомедов потерпел поражение от бразильца Глайсо Франсе удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади).

В главном поединке турнира двукратная олимпийская чемпионка Кайла Харрисон победила Лариссу Пачеко единогласным решением судей (30-25, 30-27, 30-27).

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