Петтис и Нэйт Диас проведут бой 17 августа в Анахайме В Анахайме (штат Калифорния, США) 17 августа 2019 года планируется турнир UFC 241.

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис и экс-претендент на титул Нэйт Диас договорились о поединке на турнира UFC 241, который пройдет 17 августа. Об этом сообщает MMA Fighting.

Поединок между бойцами пройдет в полусреднем весе в андеркарде боя Стипе Миочич – Даниэль Кормье.

Отметим, что для Диаса этот бой станет первым за три года. Петтис в марте 2019 года одержал победу нокаутом над Стивеном Томпсоном.