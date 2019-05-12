Петтис и Нэйт Диас проведут бой 17 августа в Анахайме

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис и экс-претендент на титул Нэйт Диас договорились о поединке на турнира UFC 241, который пройдет 17 августа. Об этом сообщает MMA Fighting.
Поединок между бойцами пройдет в полусреднем весе в андеркарде боя Стипе Миочич – Даниэль Кормье.
Отметим, что для Диаса этот бой станет первым за три года. Петтис в марте 2019 года одержал победу нокаутом над Стивеном Томпсоном.
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