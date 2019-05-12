Александр Емельяненко задержан в Москве На бойца составили административный протокол.

Боец Александр Емельяненко задержан в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте, сообщает ТАСС.

По данным полиции, на Восточной улице столицы был задержан гражданин, который нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. Им оказался бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко.

К 37 годам Емельяненко был осужден за изнасилование, привлекался за мелкое хулиганство и несколько раз попадал в ДТП. За последнее весной 2019 года он был лишен водительских прав на 1,5 года.