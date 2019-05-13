Нурмагомедов подарил Кадырову кроссовки (фото)

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил ифтар (вечерний прием пищи) в Грозном по приглашению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. На ужине боец подарил Кадырову кроссовки.
«Прежде чем приступить к ужину, мы совершили коллективный вечерний намаз под руководством Хабиба Нурмагомедова. Мы обсуждали не только спортивные темы, но еще вспоминали прошедшие времена. Ребята рассказывали интересные истории из своей жизни. Не обошлось и без подарков. Я с удовольствием принял от Хабиба кроссовки, которые он ранее обещал мне подарить для занятий спортом», - написал Кадыров.
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