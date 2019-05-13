Нурмагомедов подарил Кадырову кроссовки (фото)

«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил» Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать! В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20.

Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМ Швед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнце Наиль Умяров, Данил Круговой, Боян Йокич и Сильвестр Игбун – о матче «Спартак» – «Уфа» (1:0).

Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛ Юрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку».