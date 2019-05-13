Адвокат: Протокол на Емельяненко не составлялся

Адвокат бойца Кахабер Долбадзе рассказал об обстоятельствах задержания Александра Емельяненко. По данным полиции, на Восточной улице столицы был задержан гражданин, который нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки.
«Александр был не задержан, а был доставлен (в полицию) вместе с лицами, которые сопровождали его. И, соответственно, он был отпущен сразу же после выяснения обстоятельств. По моей информации, протокол на него не составлялся. Сегодня будем разбираться с этим вопросом», - цитирует адвоката «Р-Спорт».
К 37 годам Емельяненко был осужден за изнасилование, привлекался за мелкое хулиганство и несколько раз попадал в ДТП. За последнее весной 2019 года он был лишен водительских прав на 1,5 года.
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