Бойцы MMA разгоняли митинг против постройки храма в Екатеринбурге (видео) Агрессивно настроенные бойцы пытались разогнать митинг.

Бойцы Академии единоборств РМК, среди которых Магомед Курбанов и Иван Штырков, устроили беспорядки на митинге против постройки храма в центре Екатеринбурга.

Как отмечает телеграм-канал Baza, спортсмены-активисты хотят в толпе с иконами и угрожают протестующим. В твиттере источника есть видео происходящего.

Лучшая проходка в истории отечественного кино: спортсмены с иконой в руках в отстветах мигалок идут крёстным ходом вокруг сквера, оцепленного полицией. Слышны молитвы. Где-то вскрикнул во сне Звягинцев. pic.twitter.com/1wt7rBP9RY — baza (@bazabazon) 13 мая 2019 г.

Один из бойцов РМК распылил газовый баллончик в толпу. Полицейские попытались его задержать, но остальные спортсмены начали его прикрывать. Распылившего баллончик увели за ограждение, полиция ведет сейчас с бойцами беседу, содержание которой неизвестно.

Позже за ограждениями оказались все приехавшие на митинг бойцы. После чего полиция начала задерживать протестующих.

Полиция и верующие в спорт сначала отгородились от митингующих в Екатеринбурге забором. Люди стали скандировать: «Позор». Тогда начались задержания. pic.twitter.com/EsKySir8sR — baza (@bazabazon) 13 мая 2019 г.

Протесты против восстановления Екатерининского собора, разрушенного в 1930 году, продолжаются несколько лет. Несмотря на это, в 2018 году было утверждено место строительства нового храма на набережной реки Исеть.