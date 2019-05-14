Бойцы MMA разгоняли митинг против постройки храма в Екатеринбурге (видео)

Бойцы Академии единоборств РМК, среди которых Магомед Курбанов и Иван Штырков, устроили беспорядки на митинге против постройки храма в центре Екатеринбурга.
Как отмечает телеграм-канал Baza, спортсмены-активисты хотят в толпе с иконами и угрожают протестующим. В твиттере источника есть видео происходящего.
Один из бойцов РМК распылил газовый баллончик в толпу. Полицейские попытались его задержать, но остальные спортсмены начали его прикрывать. Распылившего баллончик увели за ограждение, полиция ведет сейчас с бойцами беседу, содержание которой неизвестно.
Позже за ограждениями оказались все приехавшие на митинг бойцы. После чего полиция начала задерживать протестующих.
Протесты против восстановления Екатерининского собора, разрушенного в 1930 году, продолжаются несколько лет. Несмотря на это, в 2018 году было утверждено место строительства нового храма на набережной реки Исеть.
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