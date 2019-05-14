51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео) По сценарию боя рестлер должен был проиграть.

Мексиканский рестлер Сезар Гонсалес Баррон, выступающий под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время поединка. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Шоу Lucha Libre проходило в Лондоне. Когда соперник Баррона победил, то Кинг там и не встал с помоста.

Зрители шоу не сразу поняли, что спортсмен умер. По предварительным данным, причиной смерти 51-летнего рестлера стал сердечный приступ.