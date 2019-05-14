51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
14/05 00:00Хоккей
Канада еле унесла ноги от словаков. Это какое-то безумие!Финляндия в овертайме уступила американцам, а канадцы и словаки на двоих забросили 11 шайб. В эти минуты рыдает вся Словакия – узнайте, почему.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
13/05 22:20Хоккей
Александр Кожевников: Овечкин забьет в важных матчахДвукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
13/05 00:00Хоккей
Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
14/05 10:00Футбол
Так кто и в каких еврокубках представит Англию?В АПЛ сезон завершен, в других европейских топ-лигах осталось провести один-два тура. Рассказываем о всех актуальных до сих пор интригах.