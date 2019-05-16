За титул промоушена ACA в тяжелом весе сразятся Гончаров и Джонсон

Схватка пройдет на турнире ACA 96, который состоится в городе Лодзь (Польша) 8 июня.
Гончаров был чемпионом WFCA в тяжелом весе и на данный момент имеет серию из девяти побед.
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