За титул промоушена ACA в тяжелом весе сразятся Гончаров и Джонсон - Советский спорт
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16 мая 2019 15:41ММАВащенко Сергей

За титул промоушена ACA в тяжелом весе сразятся Гончаров и Джонсон

Российский боец смешанного стиля Евгений Гончаров сразится за титул промоушена АСА против американца Тони Джонсона.

Схватка пройдет на турнире ACA 96, который состоится в городе Лодзь (Польша) 8 июня.

Гончаров был чемпионом WFCA в тяжелом весе и на данный момент имеет серию из девяти побед.

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