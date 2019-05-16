Алексей Олейник: На бой с Крокопом я поставил все

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал о том, как в 2013 году заменил Александра Емельяненко в поединке с Мирко Филиповичем.
– Еще один важный этап – московский турнир ноября 2013 года. Александр Емельяненко должен был закрывать вечер поединком с хорватом Мирко Филиповичем. Но за 12 дней до турнира Емельяненко попал в очередную передрягу, вам предложили его заменить. Почему именно вам позвонили?
– Я был одним из самых известных бойцов-тяжеловесов в России, – сказал Олейник в интервью «Советскому спорту». – Логично, что организаторы позвонили мне. Перед этим у меня была целая череда побед. И когда мне предложили этот бой, назвали условия, я сразу дал согласие.
– За две недели до турнира голландский боец Алистар Оверим во время спарринга ударом колена сломал вам два ребра. Как проходят спарринги – полный контакт, без всяких скидок? И что было потом, он хотя бы сказал: «Извини, брат, погорячился»?
– Он сказал: «Ой, я не подумал, что тебе драться через 10 дней». Но обычно спарринги проходят без травм. Профессионалы работают аккуратно, но сильно и не допускают таких вещей.
– Как выходить на бой с таким бойцом, как Крокоп, со сломанными ребрами?
– Я на тот момент очень хотел подраться и тем более подраться с такой легендой, как Филипович. Этот бой был очень важен для моей карьеры – и на него я поставил все.
Полностью интервью Олейника читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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