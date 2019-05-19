Дос Аньос удушающим приемом победил Кевина Ли на турнире в США В Рочестере (США) состоялся турнир UFC Fight Night 152.

Главным событием UFC Fight Night 152 стал бой в полусреднем вече между бывшим чемпионом промоушена Рафаэлем дос Аньосом и Кевином Ли.

Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Дос Аньос совершил тейкдаун и провел удушающий прием, Ли пришлось сдаться.

Дос Аньос прервал серию из двух поражений подряд.

В других боях вечера Айан Хейнищ единогласным решением судей победил Антонио Карлоса Джуниора. Фелисия Спенсер удушающим приемом в первом раунде одержала победу над Меган Андресон. Висенте Лук победил нокаутом в первом раунде Деррика Кранца, а Дэйви Рамос справился с Остином Хаббардом по решению судей. Чарльз Оливейра победил Ника Лентца во втором раунде техническим нокаутом.