Тренер Нурмагомедова назвал имена опасных соперников для россиянина 7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Дастина Порье.

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал имена самых опасных, по его мнению, соперников для российского бойца.

«Говоря о четырех потенциальных соперниках Хабиба, я могу дать свою оценку от менее опасного до самого опасного.

Макс Холлоуэй будет самым легким соперником для Хабиба. У Макса хороший бокс, но ему не хватает силы для легкого дивизиона. Следующий в списке – Дастин Порье. Он обладает выносливостью и универсальностью.

Тони Фергюсон – мой второй выбор. Его локти очень опасны. Номер один для меня по-прежнему Конор Макгрегор. Его бокс особенный», - цитирует Мендеса LowkickMMA.

Напомним, что в настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.