Тренер Нурмагомедова назвал имена опасных соперников для россиянина

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал имена самых опасных, по его мнению, соперников для российского бойца.
«Говоря о четырех потенциальных соперниках Хабиба, я могу дать свою оценку от менее опасного до самого опасного.
Макс Холлоуэй будет самым легким соперником для Хабиба. У Макса хороший бокс, но ему не хватает силы для легкого дивизиона. Следующий в списке – Дастин Порье. Он обладает выносливостью и универсальностью.
Тони Фергюсон – мой второй выбор. Его локти очень опасны. Номер один для меня по-прежнему Конор Макгрегор. Его бокс особенный», - цитирует Мендеса LowkickMMA.
Напомним, что в настоящее время российский боец отбывает дисквалификацию, которая была наложена на него после потасовки в бою с Конором Макгрегором.
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