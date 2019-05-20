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20 мая 2019 18:01ММАКоноплев Александр

Емельяненко провел переговоры о бое с Харитоновым

Призовой фонд боя может составить 20 миллионов рублей

Российские бойцы Сергей Харитонов и Александр Емельяненко могут встретиться на ринге.

В воскресенье Емельяненко провел переговоры с президентом Fight Nights Global Камилом Гаджиевым. По данным Valetudo, призовой фонд боя может составить 20 миллионов рублей.

У Емельяненко и Харитонова по 28 побед в 36 боях в смешанных единоборствах.

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