Шлеменко заявил о готовности заменить Вудли в бою против Лоулера

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко готов продолжить карьеру в UFC. Сегодня, 20 мая, он выразил желание провести бой против Робби Лоулера. Ранее от поединка с последним отказался американец Тайрон Вудли.
«Слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дэна Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси – он подтвердит, что бой со мной для Робби будет весёлым», – написал Шлеменко.
Отметим, что на данный момент россиянин пребывает в статусе свободного агента. Всего за карьеру Александр одержал 58 побед, потерпел 12 поражений.
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта». Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. «Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Быки» разоружили «Арсенал». «Краснодар» – в Лиге чемпионов!Команда Мурада Мусаева крупно выиграла в Туле и впервые в своей истории сыграет в квалификации главного еврокубкового турнира.
Швейцарцы – слабаки или мы – уже «Красная машина»? Узнаем в игре с «Тре Крунур»В матче со Швейцарией корреспондент «Советского спорта» впервые увидел команду, а не ассорти распиаренных звезд. Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-оффКоманда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» – берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» – в одном шаге от вылета.