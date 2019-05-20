Шлеменко заявил о готовности заменить Вудли в бою против Лоулера Об этом уроженец Омска сообщил в своем Instagram.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко готов продолжить карьеру в UFC. Сегодня, 20 мая, он выразил желание провести бой против Робби Лоулера. Ранее от поединка с последним отказался американец Тайрон Вудли.

«Слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дэна Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси – он подтвердит, что бой со мной для Робби будет весёлым», – написал Шлеменко.

Отметим, что на данный момент россиянин пребывает в статусе свободного агента. Всего за карьеру Александр одержал 58 побед, потерпел 12 поражений.