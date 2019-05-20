Малиньяджи плюнул в Лобова во время дуэли взглядов Ранее Малиньяджи тренировался с Лобовым, а также помогал в подготовке Конору Макгрегору.

22 июня ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов проведет бой против американского боксера Пола Малиньяджи.

Встреча пройдет на турнире Bare Knickle FC, который состоится во Флориде.

Сегодня, 20 мая, бойцы провели дуэль взглядов, во время которой Малиньяджи плюнул в Лобова, а также ударил своего соперника микрофоном по голове. Об этом сообщает MMA Weekly.

Добавим, что ранее Артем Лобов выступал в UFC и был партнером по тренировкам бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора.