Олимпийский чемпион Власов рассказал о схватке с Нурмагомедовым

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов раскрыл подробности тренировок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Впечатления самые теплые. У нас получились хорошие тренировки, было очень интересно побороться друг с другом. Мы работали в стойке, в партере, боролись по грэплингу, по вольной борьбе. Сразу скажу, задачи победить во что бы то ни стало или сломать друг друга не стояло.
В первую очередь я получил массу положительных эмоций от общения с Хабибом, с его друзьями, братьями, командой. То, как они относятся друг к другу, как поддерживают друг друга, заслуживает уважения. Мне было приятно находиться в этой здоровой дружеской атмосфере.
Говоря о Хабибе, могу сказать только самые добрые слова в его адрес. Это достойный пример, как многого можно добиться, если много трудиться. Безусловно, у него впереди большое будущее и великолепные перспективы, его любят и уважают миллионы, и это дорогого стоит», – цитирует Власова News.ru.
Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-оффКоманда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? «Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча. Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. «После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор. Хасанби Биджиев: Коробова в прошлом году проверяли на допинг. Проблем не былоИгрока курского «Авангарда», клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрия Коробова подозревают в применении запрещенных препаратов. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.