Олимпийский чемпион Власов рассказал о схватке с Нурмагомедовым Российский боец планирует вернуться в октагон в сентябре этого года.

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов раскрыл подробности тренировок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Впечатления самые теплые. У нас получились хорошие тренировки, было очень интересно побороться друг с другом. Мы работали в стойке, в партере, боролись по грэплингу, по вольной борьбе. Сразу скажу, задачи победить во что бы то ни стало или сломать друг друга не стояло.

В первую очередь я получил массу положительных эмоций от общения с Хабибом, с его друзьями, братьями, командой. То, как они относятся друг к другу, как поддерживают друг друга, заслуживает уважения. Мне было приятно находиться в этой здоровой дружеской атмосфере.

Говоря о Хабибе, могу сказать только самые добрые слова в его адрес. Это достойный пример, как многого можно добиться, если много трудиться. Безусловно, у него впереди большое будущее и великолепные перспективы, его любят и уважают миллионы, и это дорогого стоит», – цитирует Власова News.ru.