Дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова были сокращены на 35 дней - Советский спорт
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22 мая 2019 23:58ММА

Дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова были сокращены на 35 дней

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила дисквалификацию российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.

«Официально. Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом, Зубайра и Абубакар могут драться на UFC 242 в Абу-Даби», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, что российские бойцы были наказаны за участие в потасовке на турнире UFC 229, которая вспыхнула сразу по окончании боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

По итогам рассмотрения инцидента NSAC Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были дисквалифицированы организацией на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый.

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