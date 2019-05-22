Дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова были сокращены на 35 дней

«Официально. Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом, Зубайра и Абубакар могут драться на UFC 242 в Абу-Даби», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.
Напомним, что российские бойцы были наказаны за участие в потасовке на турнире UFC 229, которая вспыхнула сразу по окончании боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
По итогам рассмотрения инцидента NSAC Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были дисквалифицированы организацией на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый.
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