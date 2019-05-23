Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «лодырем», а Фергюсона – «клоуном»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил запись в своем Instagram, посвященную Тони Фергюсону и Конору Макгрегору.
Ранее стало известно, что американец сразится 8 июня против соотечественника Дональда Серроне, а ирландец по-прежнему надеется на реванш с уроженцем Дагестана.
«Настоящий чемпион сражается с соперником номер один. Клоун сражается с ковбоем, а лодырь – с кем-то, кто заберет его душу», – написал Абдель-Азиз.
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