Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «лодырем», а Фергюсона – «клоуном» - Советский спорт
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23 мая 2019 11:12ММАГичунцев Артур

Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «лодырем», а Фергюсона – «клоуном»

Россиянин планирует вернуться в октагон 7 сентября. В этот день он проведет бой с американцем Дастином Порье.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил запись в своем Instagram, посвященную Тони Фергюсону и Конору Макгрегору.

Ранее стало известно, что американец сразится 8 июня против соотечественника Дональда Серроне, а ирландец по-прежнему надеется на реванш с уроженцем Дагестана.

«Настоящий чемпион сражается с соперником номер один. Клоун сражается с ковбоем, а лодырь – с кем-то, кто заберет его душу», – написал Абдель-Азиз.

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‪The real champion is fighting the number one contender & a clown is fighting a cowboy & a quitter is fighting someone who will take his soul away.

Публикация от Ali (@aliabdelaziz000)

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