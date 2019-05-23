Нурмагомедов может провести бой против Сен-Пьера в конце 2019 года

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой против Жоржа Сен-Пьера в конце 2019 года.
«Я спросил у Абдель-Азиза, насколько Хабиб близок к бою с Порье в Абу-Даби после того, как комиссия Невады сократила дисквалификацию его товарищей по команде. Он сказал: «Очень близки. В скором времени появятся хорошие новости. И если все пойдет по плану, я думаю, Хабиб будет драться с Сен-Пьером в конце года», - написал Окамото в своем твиттере.
Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада сократила отстранение Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова на 35 дней. Таким образом, российские бойцы могут драться на UFC 242 в Абу-Даби.
Отметим, что в феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. На его счету 28 поединков в ММА, в которых он одержал 26 побед.
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