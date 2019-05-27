Петр Ян – перед боем в США: 11 дней должность хватить на акклиматизацию - Советский спорт
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27 мая 2019 22:20ММАГичунцев Артур

Петр Ян – перед боем в США: 11 дней должность хватить на акклиматизацию

8 июня уроженец Дудинки встретится с американцем Джимми Риверой. Поединок пройдет в Чикаго.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассказал, как проходит подготовку к следующему бою в UFC.

«До взвешивания осталось 11 дней. Этого должно хватить, чтобы спокойно пройти акклиматизацию и «весогонку».

Мы уже забронировали гостиницу в Чикаго, рядом с которой есть зал, где мы проведем часть тренировок. Сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь», – цитирует россиянина агентство «РИА Новости».

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