Член Зала славы UFC возобновил карьеру в 40 лет - Советский спорт
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28 мая 2019 10:48ММАСметанникова Дарья

Член Зала славы UFC возобновил карьеру в 40 лет

Последний поединок Юрайя Фэйбер провел в 2016 году.

Бывший чемпиона Юрайя Фэйбер сообщил о возобновлении карьеры в ближайшее время.

«Я считаю, что с легкостью смогу снова выступать в октагоне. Я очень этого хочу. Раньше я завершил карьеру, но теперь хочу вернуться к боям. Все это время я был в отличной форме. Недавно я согласился на бой. Считаю, что это хороший поединок», - цитирует Фэйбера Full Reptile.

Последний поединок 40-летний американец провел на турнире UFC on Fox 22 в 2016 году, победив единогласным решением судей Бреда.

В 2017 году Фэйбер был введен в Зал славы UFC. На его счету 34 победы и 10 поражений.

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