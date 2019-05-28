22-летний боец с Урала: В бою Нурмагомедов – Порье буду болеть за Дастина - Советский спорт
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28 мая 2019 12:15ММАСметанникова Дарья

22-летний боец с Урала: В бою Нурмагомедов – Порье буду болеть за Дастина

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Дастина Порье.

22-летний уральский боец Александр Грозин поделился ожиданиями от боя Нурмагомедова и Порье.

«Я буду болеть за Дастина Порье. Хабиб не проигрывал ни разу. Мне нравится смотреть бойцов, которые падали, но вставали. И я буду болеть за Дастина.

Я тоже хотел быть непобежденным, у меня было это. И у меня забрали это. И когда я проиграл, я понял, что буду воевать, буду пальцы показывать, буду уши откусывать. Я не буду хорошим мальчиком. Для меня это не соревнования, для меня это война», - цитирует Грозина «Матч ТВ».

Добавим, что Порье провел в UFC 22 боя, одержал 17 побед, один раз расходился миром и потерпел четыре поражения.

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