UFC уволил двух российских бойцов

36-летний тяжеловес Смоляков проиграл все три своих боя под эгидой UFC. В апреле его нокаутировал уже в первом раунде Грег Харди.
Эдилов единственный бой в UFC провел в 2017 году, победив техническим нокаутом Бояна Михайловича. Он должен был участвовать в турнире в Санкт-Петербурге, который прошел 20 апреля. Однако 27-летний спортсмен отказался выйти в октагон из-за травмы ноги.
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