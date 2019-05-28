UFC уволил двух российских бойцов Россияне Дмитрий Смоляков и Абдул-Керим Эдилов уволены из UFC, сообщает MMA Fighting.

36-летний тяжеловес Смоляков проиграл все три своих боя под эгидой UFC. В апреле его нокаутировал уже в первом раунде Грег Харди.

Эдилов единственный бой в UFC провел в 2017 году, победив техническим нокаутом Бояна Михайловича. Он должен был участвовать в турнире в Санкт-Петербурге, который прошел 20 апреля. Однако 27-летний спортсмен отказался выйти в октагон из-за травмы ноги.